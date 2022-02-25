Следующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - 2022-й и последующие четыре года станут новым этапом стратегического развития экономики Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе конференции на тему «Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: на пути к добровольным действиям с помощью цифровой трансформации», сообщает Trend.

По его словам, в этот период планируется усилить конкурентоспособность, инновационную направленность и финансовую устойчивость национальной экономики.

"До 2026 года предусматривается активизация драйверов устойчивого экономического роста, реинтеграция освобожденных территорий в экономику Азербайджана. Новая стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы направлена ​​на расширение государственно-частного партнерства во всех секторах экономики, существенное улучшение качества экосистемы", - сказал Джаббаров.

По словам министра, стратегия предусматривает и устойчивое развитие человеческого капитала, создание благоприятных условий для широкого применения цифровой экономики и инноваций.

"На новом этапе основными источниками экономического роста Азербайджана станут инвестиции из частного сектора и ненефтяной отрасли", - сказал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev