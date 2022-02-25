В Азербайджане пакет соцреформ в 2022 г. охватил 3,4 млн человек - министерство

БАКУ /Trend/ - В рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых по поручению Президента Ильхама Алиева, с начала 2022 года в Азербайджане в очередной раз были повышены зарплаты, сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, повышение минимальной зарплаты с 250 до 300 манатов в среднем на 20 процентов коснулось 800 тысяч работников, в том числе тех, чья заработная плата установлена в соответствии с единой тарифной сеткой.

Среднемесячная зарплата работников, установленная по единой тарифной сетке, повышена с 387 до 465 манатов. В настоящее время заработная плата по первой ступени этой сетки составляет 300 манатов, а по самой высшей - 19-й ступени - 979 манатов.

Дополнительные средства, выделяемые ежегодно из госбюджета на повышение минимальной зарплаты, составляют 460 миллионов манатов.

В сообщении отмечается, что с начала нынешнего года зарплата 165 тысяч учителей была повышена в среднем на 20 процентов - с 550 до 660 манатов. На это были выделены дополнительные средства в размере 273 миллионов манатов.

Реформы коснулись и ряда военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. С начала года их ежемесячные должностные оклады повышены на 20 процентов, должностные оклады гражданских служащих указанных органов также повышены на 20 процентов. На эти цели дополнительно выделено 157 миллионов манатов, говорится в сообщении минтруда.

В целом пакет реформ, предусматривающий повышение в 2022 году зарплат, пенсий и других социальных выплат, охватывает 3,4 миллиона человек. На эти цели дополнительно выделены средства в размере 2,1 миллиарда манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)