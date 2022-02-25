Подписан Протокол 5-го заседания азербайджано-египетской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан Протокол пятого заседания Совместной азербайджано-египетской межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству, сказали в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, поприветствовав египетских гостей, сказал, что Азербайджан и Египет являются дружественными странами с экономическими и культурными связями на высоком уровне.

Он проинформировал египетскую сторону о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

"Открытие коммуникаций и восстановление экономических связей, особенно реализация Зангезурского коридора, будут способствовать стабильности и развитию в регионе, дальнейшему усилению его транзитного потенциала", - сказал Рашад Набиев.

Кроме того, как сообщили в министерстве, на заседании обсуждались возможности сотрудничества в сферах торговли, промышленности, взаимных инвестиций, образования, культуры и туризма.

Отметим, что по итогам заседания были подписаны:

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Агентством по развитию микро, малого и среднего предпринимательства Египта;

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и министерством торговли и промышленности Египта о создании Азербайджано-египетского делового совета;

- Меморандум о взаимопонимании между AZPROMO и Ассоциацией бизнесменов Египта;

- Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Азербайджана и портом Александрия Египта.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось пятое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Арабской Республикой Египет. Ранее в страну прибыла делегация во главе с сопредседателем Совместной комиссии, министром международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат.

Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с «Соглашением об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Арабской Республики Египет», подписанным 7 апреля 1994 года в Каире.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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