В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за февраль - минтруда

Экономика 26 февраля 2022 14:06 (UTC+04:00)
В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за февраль - минтруда

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил все пособия, пенсии, компенсации и адресную государственную социальную помощь за февраль.

Как сообщили Trend в министерстве, граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.

По данным ведомства, 10 февраля были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 15 февраля - по остальным городам и районам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Прибавка к пенсии за январь также выплачена вместе с февральскими пенсиями, говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с пенсией за февраль выплачены первые 50 манатов из запланированной на 2022 год финансовой помощи в размере 200 манатов, разделенной на кварталы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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