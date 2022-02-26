В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за февраль - минтруда

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил все пособия, пенсии, компенсации и адресную государственную социальную помощь за февраль.

Как сообщили Trend в министерстве, граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.

По данным ведомства, 10 февраля были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 15 февраля - по остальным городам и районам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Прибавка к пенсии за январь также выплачена вместе с февральскими пенсиями, говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с пенсией за февраль выплачены первые 50 манатов из запланированной на 2022 год финансовой помощи в размере 200 манатов, разделенной на кварталы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)