Агентство по аграрному кредитованию разработает поощрительные механизмы для фермеров в Карабахе - глава правления

БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана планирует разработать инструменты по поддержке фермеров, которые будут вести предпринимательскую деятельность на освобожденных территориях. Об этом сказал Trend председатель правления агентства Сеймур Мовлаев.

По его словам, планируется разработать специальные поощрительные пакеты по поддержке этих субъектов предпринимательства.

"На сегодняшний мы работаем над обеспечением фермеров правильным оформлением документации хозяйственных объектов. Кроме того, мы рассмотрим некоторые другие изменения в механизмы поддержки фермеров и разработаем новые инструменты", - сказал Мовлаев.

Отметим, что Агентство по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе выплатило на этой неделе субсидии 159,5 тысячи фермерам на сумму 61,836 миллиона манатов на осенние посевы сезона 2021/2022.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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