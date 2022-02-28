Официальный курс маната к мировым валютам на 28 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 февраля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,895 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты Курс 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8950 1 австралийский доллар AUD 1,2209 1 аргентинский песо ARS 0,0158 1 белорусский рубль BYN 0,6186 1 бразильский реал BRL 0,3299 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,1108 100 южнокорейских вон KRW 0,1410 1 чешская крона CZK 0,0757 100 чилийских песо CLP 0,2119 1 китайский юань CNY 0,2693 1 датская крона DKK 0,2547 1 грузинский лари GEL 0,5417 1 гонконгский доллар HKD 0,2176 1 индийская рупия INR 0,0225 1 британский фунт стерлингов GBP 2,2687 100 индонезийских рупий IDR 0,0118 100 иранских риалов IRR 0,0040 1 шведская крона SEK 0,1775 1 швейцарский франк CHF 1,8352 1 израильский шекель ILS 0,5263 1 канадский доллар CAD 1,3274 1 кувейтский динар KWD 5,6082 1 казахский тенге KZT 0,0035 1 кыргызский сом KGS 0,0200 100 ливанских фунтов LBP 0,1124 1 малайзийский ринггит MYR 0,4045 1 мексиканский песо MXN 0,0826 1 молдавский лей MDL 0,0926 1 египетский фунт EGP 0,1080 1 норвежская крона NOK 0,1891 100 узбекских сомов UZS 0,0157 1 польский злотый PLN 0,4028 1 российский рубль RUB 0,0157 1 сингапурский доллар SGD 1,2504 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,3702 1 турецкая лира TRY 0,1207 1 тайваньский доллар TWD 0,0607 1 таджикский сомони TJS 0,1510 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0563 100 японских йен JPY 1,4710 1 новозеландский доллар NZD 1,1360

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)