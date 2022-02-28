Сотрудники одного из азербайджанских банков получили уведомление о запрете на операции в рублях - источник
БАКУ /Trend/ - Один из азербайджанских банков временно приостановил операции с российским рублем, сообщил в понедельник Trend источник на банковском рынке Азербайджана.
По данным собеседника агентства, сотрудникам банка было разослано сообщение о временном запрете на проведение любых наличных и безналичных операций в российской валюте.
"Банковские операции [с российским рублем] были временно приостановлены как для операций физических лиц, так и юридических", - сказал источник.
Предположительно, такое решение вызвано ожиданиями резких колебаний курса рубля. В частности, в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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