В Азербайджане фермерам выплачены субсидии на осенние посевы в размере более чем 30 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Азербайджана выплатило 18 900 фермерам субсидии в размере 30,6 миллиона манатов на осенние посевы, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В настоящее время выплачиваемые субсидии охватывают около 140 тысяч гектаров посевных площадей. Сумма выплаченных субсидий в 2021-2022 годах составила 92,4 миллиона манатов. Посевные площади, на которые были выплачены субсидии, превысили 440 тысяч гектаров.

Субсидии перечислены на "фермерскую карту" сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25 процентов средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75 процентов безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и средств сельскохозяйственного производства.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)