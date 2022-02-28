Международный банк Азербайджана выполняет операции с российским рублем в штатном режиме

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана в штатном режиме выполняет операции с российским рублем, сказали в понедельник Trend в банке.

По данным источника, ограничений по операциям с рублями нет.

"Клиенты могут совершать сделки по заявленному курсу", - добавили в банке.

Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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