Международный банк Азербайджана выполняет операции с российским рублем в штатном режиме
БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана в штатном режиме выполняет операции с российским рублем, сказали в понедельник Trend в банке.
По данным источника, ограничений по операциям с рублями нет.
"Клиенты могут совершать сделки по заявленному курсу", - добавили в банке.
Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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