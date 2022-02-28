Один из крупнейших частных банков Азербайджана временно приостановил операции с российским рублем

Экономика 28 февраля 2022 12:30 (UTC+04:00)
Один из крупнейших частных банков Азербайджана временно приостановил операции с российским рублем

БАКУ /Trend/ - Проведение операций (наличных, безналичных) с российским рублем в сервисе "Интернет Банк" PASHA Bank временно ограничено, сказали в понедельник Trend в банке.

Сообщается, что данное решение было принято в связи с ситуацией с российским рублем на финансовых рынках.

Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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