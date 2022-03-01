Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в 5-й Международной выставке туризма и путешествий Travelexpo, которая пройдет в Анкаре (Турция) с 3 по 6 марта, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, мероприятие пройдет в здании Конгресс-центра при поддержке министерств культуры, туризма и торговли Турции, исполнительных и муниципальных органов Анкары, местной Промышленной палаты, городского совета Анкары и Турецкого совета по оздоровительному туризму.

В выставке при поддержке Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма примут участие 40 специалистов сферы из ряда стран, в том числе Азербайджана, Швеции, Казахстана, Алжира, Ирака, Ирана, Швейцарии, Кыргызстана, Литвы, Македонии, России, Таджикистана, Германии, Македонии.

(Автор: Назрин Исрафилова)