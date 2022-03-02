В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведет 5 и 7 апреля аукционы по приватизации объектов госимущества, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

5 апреля на аукцион будут выставлены 13 автомобилей, 9 малых государственных предприятий и объектов и один недостроенный дом, 7 апреля - 13 автомобилей.

Зарегистрироваться в качестве участника аукциона можно, выбрав соответствующий аукционный сервис на Портале электронных услуг и оплатив 10 процентов начальной аукционной цены объекта.

Желающие также могут участвовать в аукционе онлайн.

В день аукциона заинтересованные в процессе могут наблюдать за торгами без регистрации, посетив Пространство имущественных услуг и выбрав раздел «Электронный аукцион».