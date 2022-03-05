Азербайджан за год увеличил импорт продуктов питания

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе 2022 года импортировал более 163,512 тысячи тонн продуктов питания, что на 38,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ГТК, азербайджанский импорт продуктов питания в стоимостном выражении вырос на 27,46 процента, или 41,787 тысячи долларов - до около 1,635 миллиона долларов.

Азербайджан в январе 2022 года импортировал свыше 3,165 тысячи тонн мяса на сумму 5,72 тысячи долларов, 736,82 тонны молока (992,24 тысячи долларов), 1,137 тысячи тонн молочной продукции (6,377 тысячи долларов), 33,371 тысячи тонн овощей и фруктов (18,894 тысячи долларов), 844,22 тонны чая (более 4,05 тысячи долларов).

Также Азербайджан импортировал более 93,704 тысячи тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и риса на сумму свыше 38,825 тысячи долларов.

Импорт жиров растительного происхождения и масел составил около 17,4 тысячи тонн на сумму более 26,269 тысячи долларов.

Азербайджан в указанный период сократил импорт табака и табачных изделий на 19,5 процента по сравнению с январем 2021 года - до около 5,259 тысячи долларов.

Импорт продукции фармацевтической промышленности сократился в количественном выражении на 26,5 процента, или 881,34 тонны - до 2,438 тысячи тонн по сравнению с январем 2021 года, а в стоимостном выражении - вырос на 11,52 процента, или 4,835 тысячи долларов - до более 46,793 тысячи долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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