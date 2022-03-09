Центробанк и Ассоциация страховщиков Азербайджана приняли участие в международном конгрессе в Турции

БАКУ /Trend/ - Руководство Центрального банка Азербайджана и Ассоциации страховщиков Азербайджана приняло участие в Международном страховом форуме и конгрессе в Анталье (Турция), сообщили Trend в среду в ассоциации.

Наряду с Азербайджаном, в конгрессе приняли участие представители Испании, Македонии, Кыргызстана и Узбекистана. Конгресс был организован Турецким страховым союзом.

В день открытия председатель Турецкого страхового союза Атилла Бенли организовал прием в честь азербайджанской делегации. В приеме приняли участие руководство Турецкого страхового союза, Центрального банка Азербайджана и Ассоциации страховщиков Азербайджана, а также Ассоциации страховщиков Кыргызстана. На встрече широко обсуждались текущее состояние и перспективы развития страхового сектора тюркского мира, а также направления формирования связей на следующем этапе.

На Международном страховом форуме и конгрессе генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев выступил с докладом «Этапы развития страхового сектора в Азербайджане и возможности международного сотрудничества».

Отметим, что азербайджанская делегация приняла участие в мероприятии по специальному приглашению Турецкого страхового союза.

(Автор: Назрин Исрафилова)