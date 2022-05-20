Немецкие компании заинтересованы в расширении инвестиций в экономику Азербайджана - директор торговой палаты (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Интерес немецких бизнесменов к инвестициям в Азербайджан растет, несмотря на глобальные вызовы.

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн.

По его словам, на фоне событий в Украине растут цены на энергоносители, что означает для Азербайджана хорошие доходы и дальнейшее развитие бизнеса.

"Показатели торговли между Азербайджаном и Германией значительно улучшились в 2021 году по сравнению с 2020 годом, при этом двусторонний товарооборот достиг одного миллиарда евро. Немецкий экспорт в Азербайджан в 2021 году составил 300 миллионов евро, в то время как импорт - 700 миллионов евро", - сказал Бауманн.

Он также отметил, что немецкие компании могут активно участвовать в работах по реконструкции в Карабахе.

"У Германии есть различные решения в сферах инфраструктуры, управления водными ресурсами, электроснабжения, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, строительства туннелей и разминирования. Отмечу, что участие Германии в процессе разминирования подготавливает почву для будущих инвестиций. В настоящее время Германия участвует в нескольких строительных проектах. У нас есть германо-азербайджанское совместное предприятие, работающее над строительством аэропорта. Наши архитекторы также предлагают решения для жилищного строительства. Мы ожидаем начала тендерных процедур, чтобы принять участие в этом процессе", - сказал исполнительный директор.

Кроме того, по его словам, немецкая сторона планирует инвестировать в строительство нового алюминиевого завода в Азербайджане.

"Совместное с британскими коллегами предприятие будет построено в городе Гянджа, при этом большая часть инвестиций в проект будет вложена немецкой стороной. Суммарные инвестиции в проект составят 300 миллионов евро. Это больше, чем мы когда-либо инвестировали в Азербайджан. У нас есть компании, которые базируются в Азербайджане на постоянной основе. В целом, по нашим оценкам, в разных секторах экономики Азербайджана ежегодно работают около 200 немецких компаний, и их число постоянно меняется", - подчеркнул Бауманн.

Также он сообщил, что Азербайджан является крупным поставщиком нефти и газа в Германию.

"Хочу отметить, что немецкие компании по-прежнему играют важную роль в экономике Азербайджана. Они принимают активное участие в рамках "Южного газового коридора". Как вы знаете, сейчас у нас довольно серьезные проблемы с российскими газовыми партнерами. Мы находимся в поисках альтернативных путей диверсификации поставок газа", - сказал Бауманн.

Также, по словам исполнительного директора, Германия является лидером в области нефтегазовой промышленности и разведки месторождений.

"Мы поставляем в Азербайджан буровую технику для разведки, реализуем проекты по охране окружающей среды, а также помогаем в управлении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вредными для природы отходами. Немецкие компании являются лидерами и в сфере строительства. Наши компании поставляют азербайджанским партнерам оборудование для разных отраслей промышленности - текстильной, животноводческой, по производству продуктов питания. Кроме того, мы совместно со швейцарскими партнерами спроектировали крышу для здания Crystal Palace в Баку", - сказал Бауманн.

По его словам, Германия приглашает больше энергетических компаний присоединиться к Германо-азербайджанской торговой палате.

"В настоящее время число компаний, входящих в нашу торговую палату, достигло 160. Входящая в состав палаты немецкая энергетическая компания Uniper SE является одним из основных газовых трейдеров. Мы хотели бы пригласить больше компаний, занимающихся производством энергоносителей, в том числе водорода, и деятельностью в области ВИЭ, которые являются сферами нашего будущего развития. В июне 2022 года мы планируем принять делегацию по возобновляемым источникам энергии", - сообщил Бауманн.

Исполнительный директор также сообщил, что деятельность немецких компаний в Азербайджане сосредоточена в основном на секторах логистики и транспортных решений.

"Такие компании, как DHL, Rhenus Logistics, DB Schenker, Hansa Meyer Global, Kühne+Nagel, занимаются логистикой продукции Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Некоторые другие компании специализируются на сфере тяжелой техники и ее обслуживания. Для наших компаний рынок Азербайджана является площадкой техники, товаров потребления и конкретных решений в машиностроительной отрасли. Ряд из них имеют свои представительства в Баку", - добавил он.

В заключении Бауманн отметил, что на сегодняшний день Азербайджан еще не стал крупным местом для привлечения немецких инвестиций. Но с упомянутым алюминиевым проектом, с развитием Карабаха и новыми международными соглашениями это может измениться в ближайшем будущем.