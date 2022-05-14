ВБ готов оказать поддержку Азербайджану по всем вопросам водной безопасности

БАКУ /Trend/ - В ОАО "Азерсу" состоялась встреча с членами миссии Всемирного банка.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на "Xalq qazeti".

Заместитель председателя ОАО ”Азерсу" Кочарли Гасанов отметил эффективное сотрудничество ОАО со Всемирным банком.

"Так, в рамках финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком проекта “Национальные услуги водоснабжения и канализации” проведена работа по реконструкции систем водоснабжения и канализации городов Шамахы, Габалы, Саатлы и Сабирабада», - сказал он.

По его словам, также в обоих городах сданы в эксплуатацию очистные сооружения.

"Завершена реализация этих проектов и в городах Саатлы и Сабирабад. Жители обеспечены стабильной и качественной питьевой водой", - сказал Гасанов.

Руководитель миссии Всемирного банка Смита Мисра отметила, что представляемая ею структура оказала техническую и кредитную поддержку инфраструктурным проектам в Азербайджане.

«Всемирный банк готов оказать поддержку Азербайджану во всех вопросах, связанных с эффективностью использования воды, улучшением водоснабжения сельских населенных пунктов, очисткой и повторным использованием сточных вод и в целом водной безопасностью», - сказала она.

Мисра подчеркнула, что Всемирный банк уделяет особое внимание оценке текущей ситуации в водном секторе, в том числе управлению, институциональному потенциалу и другим вопросам.

Отметим, что члены миссии банка посетили Джейранбатанский комплекс ультразвуковых очистных сооружений, где ознакомились с процессом переработки воды в соответствии с новой технологией.