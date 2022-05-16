Министр сельского хозяйства Израиля посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Израиля Одед Форер на этой неделе посетит Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на израильское посольство в Баку.

По данным дипмиссии, в ходе визита министр планирует провести двусторонние встречи со своим азербайджанским коллегой Инамом Керимовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Также планируется проведение совместного бизнес-форума Азербайджан - Израиль.

Кроме того, предусматривается, что Одед Форер вместе с сопровождающей его делегацией посетит сельскохозяйственную выставку, аграрные центры и встретится с представителями азербайджанского бизнеса.