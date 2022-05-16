К селу Агалы и строящемуся международному аэропорту в Зангилане прокладывают ЛЭП напряжением 35 кВ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующим поручениям Президента Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" проводит широкомасштабные работы в Зангиланском районе, а также на других освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в ОАО "Азеришыг", в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, для обеспечения электроснабжения этого населенного пункта строится современная ЛЭП напряжением 35 кВ.

В сообщении отмечается, что еще одним крупным проектом является электроснабжение строящегося в Зангилане международного аэропорта. К аэропорту прокладывается двухцепная ЛЭП напряжением 35 кВ.

Защитная зона изолированных ЛЭП нового типа напряжением 35 кВ (3-6 метров) в 6-10 раз меньше, чем у существующих линий электропередачи (30-40 метров). Если технические потери в существующих проводах 35 кВ составляют 9-12 процентов, то в изолированных проводах современного типа они составляют 3,5-4 процента. Затраты на эксплуатацию таких ЛЭП снижаются до 30 процентов, а годовой расход материалов - до 25 процентов.

Многократно повышается безопасность местных жителей, а также сельскохозяйственных угодий, расположенных непосредственно под и вблизи высоковольтных ЛЭП, исключается влияние на них природных явлений, отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что использование изолированных ЛЭП нового типа напряжением 35 кВ позволяет приблизить показатели устойчивости, надежности и эффективности энергосистемы Азербайджана к международным стандартам.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)