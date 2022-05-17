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У Азербайджана и Израиля большой потенциал сотрудничества в аграрной сфере - посол

Экономика Материалы 17 мая 2022 16:56
У Азербайджана и Израиля большой потенциал сотрудничества в аграрной сфере - посол

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Израиля большой потенциал сотрудничества в аграрной сфере, и мы намерены реализовать этот потенциал.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.

Дипломат особо отметил эффективную встречу, которая состоялась сегодня между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром сельского хозяйства Израиля Одедом Форером.

"Мы можем вместе обеспечить продовольственную безопасность наших народов", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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