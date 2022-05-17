Правительство Азербайджана нацелено на внедрение альтернативных способов финансирования МСБ - председатель агентства

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана нацелено на внедрение альтернативных способов финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов сказал во вторник на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

“В ближайшие годы правительство намерено оказать поддержку МСБ путем внедрения альтернативных способов финансирования, что стимулирует экономический рост”, - сказал Мамедов.

Он поблагодарил за консультации и помощь в рамках финансируемого ЕС проекта “Поддержка правительства Азербайджана в создании более благоприятных условий для МСБ и повышении их конкурентоспособности”.

Председатель правления Агентства выразил уверенность, что совместные усилия правительства, общественных институтов и международных организаций поспособствуют дальнейшему расширению доступа МСБ к финансированию.