Израильские компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одедом Форером.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

По данным ведомства, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе в областях продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, сельского хозяйства.

Джаббаров проинформирован израильского министра о благоприятном деловом и инвестиционном климате в Азербайджане, экономическом потенциале освобожденных территорий, акцентировал внимание на возможностях развития сотрудничества и пригласил израильские компании к активному партнерству.

В свою очередь, Одед Форер отметил, что Израиль придает важное значение развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в аграрной сфере, и выразил заинтересованность израильских компаний в участии в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - марте 2022 года товарооборот с Израилем превысил 338,058 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 131,575 миллиона долларов (рост за год в 2,56 раза).