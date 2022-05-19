Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетит Карабах

БАКУ /Trend/ - Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи посетит Карабах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Вахит Киришчи сказал во время выступления на общем собрании "Общественного объединения деловых людей Азербайджана и Турции".

Он отметил, что большую важность представляет дальнейшее объединение усилий двух стран под лозунгом «одна нация, два государства».

"Ведется совместная работа для развития как Азербайджана, так и Турции, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны привлекать к нему бизнесменов, получивших образование в Азербайджане и Турции. Мы посетим Карабах и поделимся накопленным опытом», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)