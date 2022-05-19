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Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетит Карабах

Экономика Материалы 19 мая 2022 16:21
Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетит Карабах

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи посетит Карабах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Вахит Киришчи сказал во время выступления на общем собрании "Общественного объединения деловых людей Азербайджана и Турции".

Он отметил, что большую важность представляет дальнейшее объединение усилий двух стран под лозунгом «одна нация, два государства».

"Ведется совместная работа для развития как Азербайджана, так и Турции, и этот процесс должен продолжаться. Мы должны привлекать к нему бизнесменов, получивших образование в Азербайджане и Турции. Мы посетим Карабах и поделимся накопленным опытом», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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