Свыше 100 турецких компаний подали заявки на предпринимательскую деятельность в Карабахе – Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Меры, которые будут приняты в Карабахском регионе для стимулирования развития таких потенциальных секторов, как туризм, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и горнодобывающая промышленность, производство строительных материалов, ВИЭ и создание новых транспортно-логистических коридоров, создадут новые возможности для расширения связей с Турцией.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на общем собрании Объединения деловых людей Азербайджана и Турции (ATİB).

По его словам, в агентство поступило более тысячи обращений от местных и иностранных компаний по вопросу ведения бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.

«Отрадно, что более 100 заявок поступило от турецких компаний. Эти обращения в основном охватывают строительство, промышленность, туризм, торговлю и услуги, сельское хозяйство и другие сферы.

В целом существует много возможностей для информирования МСБ о потенциальных возможностях для взаимных инвестиций в приоритетные отрасли, определенные государством, и для создания совместных предприятий с турецкими бизнесменами.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего развития деловых связей между двумя братскими странами и достигнем поставленных целей. ATİB продолжит своей эффективной работой вносить вклад в эту сферу», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)