Турецкие компании поделятся своим опытом в ходе восстановительно-строительных работ в Карабахе - ATIB

БАКУ /Trend/ - Карабах возродится, будет развиваться, и турецкие компании поделятся своим опытом в ходе восстановительно-строительных работ в этом регионе.

Об этом сказал Trend в четверг председатель правления Азербайджано-турецкое объединения деловых людей (ATIB) Джемал Янгын.

"Призывая все турецкие компании в Европе, Африке к участию в восстановительных работах в Карабахе, хочу отметить существующую в Азербайджане благоприятную среду для ведения бизнеса, вы не столкнетесь здесь с какими-либо проблемами. В настоящее время в Карабахе ведутся инфраструктурные работы, после завершения которых это будет самый современный и развивающийся регион", - сказал он.

Председатель правления объединения добавил, что ранее в этом регионе занимались ковроткачеством, животноводством, кожевенным делом, и эти сферы, возродившись здесь, вновь будут развиваться, внося вклад в общее развитие.

(Перевод: Нубар Кулузаде)