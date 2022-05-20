Азербайджан и ОАЭ работают над расширением сотрудничества в секторе ВИЭ - министр

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан ведет интенсивные переговоры с коллегами из ОАЭ над расширением сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в интервью арабским СМИ.

"Мы обсуждаем новые возможности сотрудничества и совместных инвестиций как в Азербайджане, так и в ОАЭ. Недавно был заложен фундамент новой солнечной электростанции установленной мощностью 230 мегаватт, которая является первым промышленным проектом со 100-процентными инвестициями ОАЭ в Азербайджане в области ВИЭ. У нас очень амбициозные планы в этом смысле, и мы намерены продолжать это успешное сотрудничество", - сказал Шахбазов.

Он добавил, что близкие, дружеские отношения между руководством Азербайджана и ОАЭ являются стимулом для укрепления сотрудничества двух стран.

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