Азербайджан планирует наладить экспорт “зеленой” электроэнергии - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует стать страной - экспортером электроэнергии, выработанной из ВИЭ.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в интервью арабским СМИ.

"Традиционно Азербайджан является страной - производителем и экспортером нефти и газа, но в то же время он также является экспортером электроэнергии. И сейчас мы динамично развиваем возобновляемые источники энергии. Мы также намерены стать страной - экспортером "зеленой" электроэнергии", - сказал Шахбазов.

По его словам, Азербайджан намерен довести долю ВИЭ в общем производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

"Но это тоже не конечная цель. В ближайшие годы мы рассмотрим этот вопрос и еще больше увеличим долю ВИЭ в общем производстве электроэнергии", - сказал Шахбазов.

Министр также отметил роль ОАЭ в развитии сектора альтернативной энергетики Азербайджана.

"Сегодня Азербайджан ведет интенсивные переговоры с коллегами из ОАЭ по вопросу расширения сотрудничества в области возобновляемой энергетики. У нас очень амбициозные планы в этом направлении", - сказал Шахбазов.

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