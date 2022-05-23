В Лянкяране прошла выставка-ярмарка KOB Fest (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая в Лянкяране была организована выставка-ярмарка KOB Fest.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), на мероприятии, прошедшем в парке Гейдара Алиева, было представлено более 500 наименований пищевой и непродовольственной продукции производства около 70 субъектов микро- и малого предпринимательства.

На ярмарке предприниматели из Лянкяранского, Астаринского, Масаллинского, Джалилабадского, Билясуварского, Лерикского и других районов продемонстрировали чай местного производства, рис, цитрусовые, мебель, изделия ручной работы, представили банковские, образовательные и медицинские услуги.

Кроме того, местные туристические организации представили на выставке-ярмарке блюда национальной кухни южного региона.

В рамках KOB Fest также была организована культурно-развлекательная программа.

Отметим, что выставка-ярмарка, организованная в городе Лянкяран, является четвертой по счету. Ранее KOB Fest прошла в городах Баку и Гянджа, а также в Шамкирском районе.

В июне-июле планируется провести KOB Fest в Сумгайыте и Шеки, а также в Губинском районе.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)