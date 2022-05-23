БАКУ /Trend/ - Создание Азербайджано-казахстанского экспертного совета необходимо для правильной реакции на события в регионе.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на круглом столе в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и созданием азербайджано-казахстанского экспертного совета.

«Эксперты совета должны будут демонстрировать правильную реакцию на события, происходящие в регионе. Последние изменения требуют правильной оценки происходящих в мире событий не только между двумя странами, но и государствами нашего региона в целом. Наш экспертный совет будет способствовать правильной оценке текущих вызовов и реалий. Кроме того, в рамках экспертного совета будут обсуждаться вопросы, касающиеся гуманитарной, политической и экономической сфер. Этот совет будет служить дальнейшему развитию актуальных вопросов. Он будет полезен как для госструктур, так и для общества в целом», - сказал Шафиев.