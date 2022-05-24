Создано Страховое объединение тюркского мира

БАКУ /Trend/ - 24 мая в Стамбуле на собрании Международного страхового саммита состоялось подписание соглашения о создании Страхового объединения тюркского мира.

Как сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), членами объединения являются ассоциации страховщиков Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Основной целью является объединение сил и возможностей в развитии страховых секторов тюркоязычных стран, обеспечение обмена кадрами, опытом и информацией между страховыми рынками стран-членов, создание единого страхового пула для страхового сектора тюркского мира, а также формирование и развитие перестраховочных направлений между рынками.

Отметим, что идея создания Страхового объединения тюркского мира возникла в результате совместного соглашения и инициативы между АСА и Страховым союзом Турции.