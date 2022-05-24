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В Азербайджане ряд правовых актов приведен в соответствие с изменением, внесенным в закон о госпошлинах

Экономика Материалы 24 мая 2022 20:28
В Азербайджане ряд правовых актов приведен в соответствие с изменением, внесенным в закон о госпошлинах

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БАКУ /Trend/ - Ряд правовых актов приведен в соответствие с изменением, внесенным в закон "О государственной пошлине".

Как сообщили Trend во вторник в Кабинете министров Азербайджана, об этом говорится в разъяснении к постановлениям номер 204 и 205 Кабмина.

Изменением в закон Азербайджана "О государственной пошлине" предусмотрено, что государственная пошлина, уплаченная за услуги и юридические действия, предусмотренные в этом законе, перечисляется в полном объеме в государственный бюджет. В связи с этим внесены изменения в соответствующие правовые акты.

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