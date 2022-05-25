В 2021 г. внешние факторы оказали негативное влияние на экономику Азербайджана - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в прошлом году экономика Азербайджана стабильно развивалась, имели место и внешние негативные воздействия на нее, и речь идет о росте инфляции.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, одной из причин роста инфляции стало общемировое повышение цен на продукты питания.

«С учетом этих процессов государство приняло решение о реализации различных программ субсидирования», - сказал Шарифов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)