Ежегодно увеличиваются средства, выделяемые из госбюджета на ипотечные кредиты - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается высокий спрос на ипотечные кредиты. Ежегодно в госбюджете увеличиваются средства, выделяемые на эту сферу.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в прошлом году из госбюджета на ипотечные кредиты было выделено более 80 миллионов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)