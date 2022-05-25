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Ежегодно увеличиваются средства, выделяемые из госбюджета на ипотечные кредиты - Самир Шарифов

Экономика Материалы 25 мая 2022 13:15
Ежегодно увеличиваются средства, выделяемые из госбюджета на ипотечные кредиты - Самир Шарифов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается высокий спрос на ипотечные кредиты. Ежегодно в госбюджете увеличиваются средства, выделяемые на эту сферу.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что в прошлом году из госбюджета на ипотечные кредиты было выделено более 80 миллионов манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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