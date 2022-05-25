Доходы госбюджета Азербайджана в 2021 г. превысили прогнозный показатель - Счетная палата

БАКУ /Trend/ - В 2021 году доходы госбюджета Азербайджана на 3,8 процента превысили прогнозный показатель. Основными источниками роста доходов госбюджета стали налог на прибыль от выполнения соглашений о разделе продукции, налог на добавленную стоимость, подоходный налог, таможенные пошлины и госпошлины.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, не выполнен прогноз по поступлениям в госбюджет от платных услуг бюджетных организаций, дивидендов от госпредприятий, акции которых принадлежат государству, и аренды земель, находящихся в собственности государства, в размере 130 миллионов манатов.

Прогноз по доходам от нефтяного сектора в 2021 году выполнен с дефицитом за счет экономии суммы трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет на фоне роста среднегодовых цен на нефть, отметил глава Счетной палаты.

"В 2021 году поступления в госбюджет по нефтяному сектору сократились по сравнению с прогнозом на 2019-2020 годы", - добавил Гюльмамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)