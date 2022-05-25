Германия стремится к расширению сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере - посол

БАКУ /Trend/ - Германия чрезвычайно заинтересована в диверсификации энергетических партнеров, и Азербайджан сыграет важную роль в этом отношении.

Об этом сказал Trend посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

«Немецкая компания Uniper и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) только что продлили свое соглашение о сотрудничестве. В целом Германия чрезвычайно заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в этом секторе», - сказал Маниг.

Он также отметил, что ожидается визит в Баку генерального директора федерального министерства экономики и борьбы с изменением климата Германии для посещения 27-й Международной выставки Caspian Oil&Gas, которая пройдет в начале июня.

«Считаем, что эта платформа также даст возможность выразить заинтересованность Германии в этом отношении», - сказал Маниг.

Посол добавил, что Германия стремится к расширению сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, однако не стоит забывать об изменении климата и энергоэффективности. По его мнению, необходимо принять меры для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

«Например, немецкая компания Siemens построила паровую турбину для SOCAR, что внесло вклад в сокращение выбросов. Мы рады, что Азербайджан также стремится к энергоэффективности и «зеленой экономике», - сказал Маниг.

Twitter: @mariiiakhm