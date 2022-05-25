Азербайджанское агентство изучает опыт стран ЕС в сфере МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана находятся с визитом в Бельгии с целью изучения опыта стран Европейского союза в области МСБ, сообщили в среду Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с главой бельгийского офиса Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции Хайри Алпайдой.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия и возможностях сотрудничества с предпринимателями.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Бельгией превысил 24,772 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 26,519 миллиона долларов (сокращение за год на 6,59 процента).