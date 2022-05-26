Эстонские компании заинтересованы в участии в проектах на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов встретился с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы продвижения новых деловых инициатив и инвестиций, расширения контактов между деловыми кругами Азербайджана и Эстонии.

Мамедов проинформировал председателя парламента Эстонии о благоприятном деловом и инвестиционном климате в Азербайджане, экономическом потенциале освобожденных территорий, акцентировал внимание на возможностях развития сотрудничества и пригласил эстонские компании к активному взаимодействию.

«В Азербайджане работают более 30 эстонских компаний», - подчеркнул замминистра.

В свою очередь, Юри Ратас отметил заинтересованность Эстонии в расширении партнерства с Азербайджаном, участии эстонских компаний в проектах, реализуемых на освобожденных территориях, а также поделился мнением о направлениях развития двустороннего сотрудничества и возможностях реализации совместных инициатив.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Эстонией превысил 3,076 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 1,722 миллиона долларов (рост за год на 78,6 процента).