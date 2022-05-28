Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское ведомство, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком, находящимся с визитом в Баку в рамках Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST.

На встрече состоялся обмен мнениями о значении фестиваля для двух стран.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся космической отрасли, создания совместного центра по подготовке соответствующих специалистов между Азербайджаном и Турцией, наращивания кадрового потенциала, а также взаимного признания электронных подписей.

В рамках встречи был подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.

(Редактор: Константин Шапиро)