Центр госуслуг в селе Агалы будет обслуживать и субъекты МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре государственных услуг в селе Агалы Зангиланского района, в церемонии открытия которого принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будет работать окно обслуживания Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили Trend в агентстве, здесь жителям села Агалы будут оказываться услуги для начала бизнеса и развития предпринимательской деятельности.

Отметим, что при поддержке Агентства по развитию МСБ и соответствующих учреждений группа жителей села Агалы ранее была привлечена к бизнес-тренингам. На следующем этапе сельским жителям будет предоставлено оборудование, соответствующее их сфере деятельности.

При поддержке агентства в селе Агалы также будет функционировать швейная фабрика Gillmed. Целью предприятия, созданного на основе государственно-частного партнерства, является обеспечение занятости местных жителей. На фабрике будут производиться медицинские ткани различного назначения. Здесь планируется трудоустроить 25 жителей села Агалы, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)