Работы в рамках строительства Зангиланского международного аэропорта завершены на 80% (ФОТО)

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Работы в рамках строительства Зангиланского международного аэропорта завершены на 80 процентов.

Об этом сообщил Trend представитель ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Валех Амирасланов.

По его словам, старт строительным работам был дан 26 апреля 2021 года. В мае Агентство Азербайджана по разминированию приступило к очистке территории аэропорта от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"В то же время на разминированной территории компания AzVirt провела земляные работы для строительства взлетно-посадочной полосы длиной 3,06 километра. Началось строительство рулевой дорожки длиной 600 метров на перроне площадью 60 тысяч квадратных метров, рассчитанном на восемь воздушных судов. За это время были проделаны работы по возведению железобетонной конструкции здания терминала площадью пять тысяч квадратных метров. Уже завершены железобетонные работы, ведутся работы по обшивке кровли. Работы выполнены на 80 процентов, и в ближайшие дни они будут завершены", - сказал Амирасланов.

Он также сообщил, что для обеспечения электроснабжения аэропорта построена ЛЭП напряжением 35 кВ протяженностью 10 километров, завершено строительство подстанции мощностью 1000 кВт/ч.

"Для обеспечения бесперебойного электроснабжения приобретен генератор мощностью 1000 кВт/ч. Все оборудование произведено в Турции, Германии и Италии. В настоящее время внутри здания терминала ведутся электрические, механические и отделочные работы. Для теплоснабжения аэропорта построено здание котельной. На взлетно-посадочной полосе уложено крупнозернистое асфальтобетонное покрытие длиной два километра и шириной 45 метров. В настоящее время идет процесс прокладки электрического кабеля и линий связи между аэронавигационными установками",- отметил представитель авиакомпании.

По его словам, Зангиланский международный аэропорт будет сдан в эксплуатацию в два этапа.

"Первая взлетно-посадочная полоса и диспетчерская вышка будут сданы в эксплуатацию в июле. Аэропорт рассчитан на вылет 200 пассажиров в час. До конца 2022 года все работы в аэропорту будут полностью завершены", - добавил Амирасланов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)