Агентство Азербайджана по развитию МСБ и Ассоциация импортеров одежды расширяют сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с председателем правления Ассоциации импортеров одежды Азербайджана (AFRA), учредителем ООО Novco Фаридом Новрузи.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между агентством и ассоциацией, предложения по возможным изменениям в законодательство в сфере налогов и пошлин на покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах для личного пользования. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу интересов субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере.