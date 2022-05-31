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Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)

Экономика Материалы 31 мая 2022 20:14
Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка (EIB) по Южному Кавказу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра в Twitter.

"Мы обсудили с руководителем регионального представительства EIB по Южному Кавказу Мацей Чура проекты, реализуемые и предусматриваемые к реализации в Азербайджане, экономический прогресс страны, инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества с банком", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)
Министр экономики Азербайджана встретился с главой регионального представительства EIB (ФОТО)
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