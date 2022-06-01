Азербайджан является сильным партнером в продвижении энергетической безопасности в регионе - Лаура Лохман

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является сильным партнером в продвижении энергетической безопасности в регионе.

Об этом, как сообщает Trend, сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман на церемонии открытия в среду Бакинской энергетической недели.

«Недавно мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Наши страны давно поддерживают тесные партнерские отношения, и нет большего сторонника независимости и демократии на Южном Кавказе, чем США. Азербайджан является сильным партнером в продвижении энергетической безопасности в регионе», — сказала она.

Лохман добавила, что США надеются на продолжение работы с Азербайджаном над стратегиями развития надежных источников энергии, которые также поддерживают важнейшие климатические цели.