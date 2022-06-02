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Официальный курс маната к мировым валютам на 2 июня

Экономика Материалы 2 июня 2022 09:14
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8119 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8119

1 австралийский доллар

AUD

1,2181

1 аргентинский песо

ARS

0,0141

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3530

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1090

100 южнокорейских вон

KRW

0,1357

1 чешская крона

CZK

0,0733

100 чилийских песо

CLP

0,2062

1 китайский юань

CNY

0,2538

1 датская крона

DKK

0,2436

1 грузинский лари

GEL

0,5663

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1225

100 индонезийских рупий

IDR

0,0117

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1727

1 швейцарский франк

CHF

1,7653

1 израильский шекель

ILS

0,5073

1 канадский доллар

CAD

1,3418

1 кувейтский динар

KWD

5,5510

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0208

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3870

1 мексиканский песо

MXN

0,0863

1 молдавский лей

MDL

0,0895

1 египетский фунт

EGP

0,0913

1 норвежская крона

NOK

0,1790

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3949

1 российский рубль

RUB

0,0268

1 сингапурский доллар

SGD

1,2350

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2935

1 турецкая лира

TRY

0,1035

1 тайваньский доллар

TWD

0,0578

1 таджикский сомони

TJS

0,1449

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0577

100 японских йен

JPY

1,3069

1 новозеландский доллар

NZD

1,1017

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