Добыча природного газа в период пандемии значительно возросла - генсек Форума стран-экспортеров газа

БАКУ /Trend/ - Добыча природного газа в период пандемии значительно возросла.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохамед Хамель на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, в краткосрочной перспективе добыча природного газа продолжит расти.

Мохамед Хамель отметил, что в этот сектор будут значительны увеличены инвестиции, стоимость газа будет расти.

"К 2050 году население в мире будет стремительно расти, что повлечет рост спроса на природный газ. На сегодняшний день мы предполагаем, что значительный рост будет отмечен в азиатском регионе. Мы прогнозируем, что добыча природного газа в среднесрочной перспективе будет на втором месте после возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Также генсек организации отметил необходимость внедрения современных технологий в процесс добычи.

Говоря о декарбонизации, он сказал, что до 2050 производство водорода вырастет до 600 тысяч тонн.