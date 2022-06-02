Baku Steel Company участвует в Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» (ФОТО)

ЗАО Baku Steel Company принимает участие в 27-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия», которая проходит с 1 по 3 июня в Бакинском Экспо Центре в рамках Бакинской Энергетической Недели.



Компания также представлена большим стендом на выставке. На стенде BSC демонстрируются выпускаемые компанией высококачественные образцы квадратных и круглых заготовок, бесшовные трубы, выдерживающие высокое давление, которые используются в проектах добычи нефти и газа, строительная арматура в ассортименте, а также стальная проволока (катанка), фасонные профили и другая продукция.



С первых минут выставки интерес к стенду Baku Steel Company проявили представители местных и зарубежных компаний и их дистрибьюторов, а также различных организаций. В рамках выставки проходят регулярные деловые встречи в формате B2B, ведутся переговоры.

Следует отметить, что уже более 20 лет продукция Baku Steel Company, которая является известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.