Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности расширения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в четверг Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что второго июня в рамках 47-го Ежегодного инвестиционного заседания Группы Исламского банка развития в Египте председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов встретился с заместителем министра инвестиций Саудовской Аравии Бадром Альбадром.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах бизнеса и инвестиций в Азербайджане и Саудовской Аравии, а также возможностях сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Саудовской Аравией превысил 6,746 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 5,898 миллиона долларов (рост за год на 14,38 процента).