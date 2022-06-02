Производство продукции в промзонах Азербайджана выросло за год почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2022 года в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на 671 миллион манатов, что на 82,5 процента, или 308 миллионов манатов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сказали Trend в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана.

По данным агентства, в первом квартале 2022 года доля произведенной в промышленных зонах продукции в общем объеме ее производства по Азербайджану составила 14,8 процента.

Доля экспортированной промзонами ненефтяной продукции в общем объеме их экспорта составила 36,3 процента, или 318 миллионов манатов, что больше показателя аналогичного периода 2021 года в 2,7 раза, или на 198,1 миллиона манатов.

Напомним, что в первом квартале 2021 года в промзонах Азербайджана было произведено продукции на 373 миллиона манатов. Из них на долю экспорта пришлись 119,9 миллиона манатов.