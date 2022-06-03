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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 июня

Экономика Материалы 3 июня 2022 09:14
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 июня

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье июня 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8271 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8271

1 австралийский доллар

AUD

1,2335

1 аргентинский песо

ARS

0,0141

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3544

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1099

100 южнокорейских вон

KRW

0,1371

1 чешская крона

CZK

0,0740

100 чилийских песо

CLP

0,2091

1 китайский юань

CNY

0,2552

1 датская крона

DKK

0,2456

1 грузинский лари

GEL

0,5709

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1370

100 индонезийских рупий

IDR

0,0118

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1753

1 швейцарский франк

CHF

1,7747

1 израильский шекель

ILS

0,5120

1 канадский доллар

CAD

1,3522

1 кувейтский динар

KWD

5,5556

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0209

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3876

1 мексиканский песо

MXN

0,0870

1 молдавский лей

MDL

0,0894

1 египетский фунт

EGP

0,0912

1 норвежская крона

NOK

0,1812

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3991

1 российский рубль

RUB

0,0271

1 сингапурский доллар

SGD

1,2394

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2917

1 турецкая лира

TRY

0,1031

1 тайваньский доллар

TWD

0,0579

1 таджикский сомони

TJS

0,1449

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0578

100 японских йен

JPY

1,3091

1 новозеландский доллар

NZD

1,1143

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