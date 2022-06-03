Между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Во время встречи с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Овджи мы говорили о текущем состоянии и развитии экономических отношений между нашими странами. Меморандум, подписанный с министерством нефти Ирана, будет способствовать расширению сотрудничества между странами в отрасли природного газа", - говорится в публикации.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Ираном превысил 165,718 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 134,115 миллиона долларов (рост за год на 23,56 процента).