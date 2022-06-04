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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 4 июня 2022 13:54
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Кабмине, на заседании состоялись широкие обсуждения по вопросам, связанным с экономической ситуацией за прошедший период текущего года, показателями среднесрочного социально-экономического прогноза, исполнением доходов бюджета сверх прогноза, пересмотром государственного бюджета на 2022 год и по другим текущим вопросам.

Были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова, а также председателя Центрального банка Талеха Кязымова. Соответствующим структурам даны поручения в связи с подготовкой и представлением Президенту Азербайджана дополнительных поправок в государственный бюджет на 2022 год.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
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