Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в субботу в Кабмине, на заседании состоялись широкие обсуждения по вопросам, связанным с экономической ситуацией за прошедший период текущего года, показателями среднесрочного социально-экономического прогноза, исполнением доходов бюджета сверх прогноза, пересмотром государственного бюджета на 2022 год и по другим текущим вопросам.

Были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова, а также председателя Центрального банка Талеха Кязымова. Соответствующим структурам даны поручения в связи с подготовкой и представлением Президенту Азербайджана дополнительных поправок в государственный бюджет на 2022 год.

(Перевод: Фидан Мустафаева)